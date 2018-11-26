Порошенко поручил Генштабу ВСУ начинать частичную мобилизацию

Пётр Порошенко поручил Генштабу Вооружённых сил Украины организовать частичную мобилизацию после введения военного положения в стране. Указ украинского президента опубликован на сайте главы государства. Генштаб ВСУ: Украина не стремится к разжиганию конфликта

Согласно указу Порошенко, Генштабу поручено провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах. Президент Украины также поручил организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха.

Военное положение на данный момент на Украине не введено, сейчас идёт обсуждение в Верховной Раде.

Порошенко 26 ноября после инцидента с тремя кораблями ВСУ 25 ноября в Керченском проливе подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения в стране.

По мнению экспертов, Порошенко может сорвать выборы.