Генштаб ВСУ: Украина не стремится к разжиганию конфликта

Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины, генерал Родион Тимошенко сделал важное заявление после того, как стало известно о введении Петром Порошенко военного положения в стране.

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По словам замначальника украинского Генштаба, у Украины нет планов вести наступательные действия после инцидента с тремя военными кораблями в Керченском проливе. Как подчеркнул Тимошенко, Киев не стремится к разжиганию конфликта с Москвой. "Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства", — заявил на брифинге замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины Родион Тимошенко.