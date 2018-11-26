Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США
26 ноября 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Мигранты, собравшиеся у границы США в районе мексиканского Тихуана, предприняли попытку прорваться на американскую территорию, напав на полицейских. Правоохранители применили слезоточивый газ.
Отмечается, что к такой мере сотрудники полиции прибегли после того, как мигранты стали кидаться в них множеством предметов, похожих на камни. Пострадавших нет, передает ТАСС.
Напомним, ранее глава Вашингтона Дональд Трамп заявил, что для борьбы с мигрантами из стран Центральной Америки правительство Соединенных штатов может закрыть все КПП.