Представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что разведка республики узнала, что в ночь на понедельник в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части вооруженных формирований Украины. ВМС Украины готовят моряков для полученных от США катеров

По его данным, провокация ВСУ в Керченском проливе готовилась заранее.

Безсонов подтвердил усиление группировки войск ВСУ по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Верховная Рада сейчас обсуждает введение военного положения на Украине, которое после инцидента с нарушением кораблями ВСУ российской границы инициировал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ о введении военного положения на 60 суток с 26 ноября подписал президент Украины Петр Порошенко. Теперь Рада должна утвердить это решение. Говорят, опозиционные нардеры против введения военного положения.

Военно-политическое руководство Украины все-таки осуществило свои планы по введению военного положения в стране, чтобы отменить выборы в марте 2019 года", — отметил Безсонов.