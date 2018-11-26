//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе
- Прохор Шаляпин проговорился, что собирается жениться
- Натали Портман мечтает о космосе
- Лариса Гузеева показала взрослого сына и красавицу-дочь
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
О чем узнала разведка ДНР
26 ноября 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что разведка республики узнала, что в ночь на понедельник в высшие степени боевой готовности переведены все соединения и части вооруженных формирований Украины.
По его данным, провокация ВСУ в Керченском проливе готовилась заранее.
Безсонов подтвердил усиление группировки войск ВСУ по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Верховная Рада сейчас обсуждает введение военного положения на Украине, которое после инцидента с нарушением кораблями ВСУ российской границы инициировал Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ о введении военного положения на 60 суток с 26 ноября подписал президент Украины Петр Порошенко. Теперь Рада должна утвердить это решение. Говорят, опозиционные нардеры против введения военного положения.
Военно-политическое руководство Украины все-таки осуществило свои планы по введению военного положения в стране, чтобы отменить выборы в марте 2019 года", — отметил Безсонов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины
//Политика
В Кремле рассказали о планах Путина в свете событий у Керченского пролива
//Общество
Цель провокации Порошенко: введение в стране военного положения, - политолог
//В мире
Журналист раскрыл план госпереворота в Киеве после провокации в Азовском море
//Новости МирТесен
//В мире
Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе
//Новости партнеров
//В мире
Порошенко поручил Генштабу ВСУ начинать частичную мобилизацию
//Политика
Временный поверенный в делах Украины прибыл в российский МИД
//В мире
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США
//Новости СМИ2
//В мире
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
//Общество
//Политика
//В мире
При крушении военного вертолета в Стамбуле погибли четыре человека
//Общество
Порошенко мог направить корабли из-за отказа Трампа пожать руку
//В мире
//Общество
Суда ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками, уже находятся в Керчи
//Общество
Заседание Госсовета в Ялте могло бы пройти без галстуков: в джинсах и майках
//В мире
В МИД заявили, что Россию уже давно не волнует вопрос санкций
//Общество
//Общество
Смоделирован вероятный сценарий удара украинских военных по Крымскому мосту
//В мире
МВФ прокомментировал сотрудничество с Украиной в условиях военного положения
//Общество
//В мире
Временного поверенного в делах Украины сегодня вызовут в МИД РФ
//Общество
Известный журналист напомнил о предательстве Горбачёва в связи с делом министра