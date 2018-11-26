Киевский вице-адмирал назвал «свидетельство» «войны» между Украиной и Россией

Сергей Гайдук, экс-командующий ВМС Украины, высказался по поводу вчерашнего инцидента в Азовском море с участием киевских моряков. Слова вице-адмирала приведены в заметке, выложенной в сети.

Гайдук выступил на телевизионной программе, в ходе которой высказал мнение, что случившееся якобы свидетельствует о «войне» с Россией. Согласно утверждению вице-адмирала, моряки «приняли бой», пишет «ПолитНавигатор». Кроме того, Сергей Гайдук обвинил Москву в «открытой агрессии».

Накануне несколько украинских судов вторглись в территориальные воды РФ возле Крыма. Ранее в понедельник сообщалось, что после данного происшествия киевский политик Юлия Тимошенко огласила пункты своего плана по противодействию Москве. Лидер «Батькивщины» рассчитывает привлечь к борьбе с Россией международное сообщество.