Видео ВСУ о «захвате» территории на Светлодарской дуге разоблачили ополченцы ДНР

Видеоролик о «захвате» поселка Рассадки на Светлодарской дуге, распространенный несколько дней назад штабом военной операции Киева в Донбассе, представляет собой дезинформацию. Такое заявление в разговоре со СМИ сделал Даниил Безсонов, спикер армии непризнанной ДНР.

По словам собеседника журналистов, Вооруженные силы Украины не могли зачистить Рассадки, поскольку поселок никогда не контролировался ополченцами. Подтверждением этому факту, как отметил Безсонов, служит само видео, предоставленное противников. В частности, на снятых в населенном пункте кадрах нет никаких позиций защитников Донбасса.

Ранее СМИ сообщили о «бунте» в 14-й бригаде ВСУ, воюющей против бойцов Луганской республики. Народной милиции самопровозглашенного государства стало известно о том, что в данном соединении участились случаи прямого неповиновения военнослужащих приказам своих командиров.