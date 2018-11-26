При крушении военного вертолета в Стамбуле погибли четыре человека

При крушении вертолета в районе Санджактепе к востоку от Стамбула четверо турецких военнослужащих погибли, один пострадал. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщил телеканал NTV.

Вертолет упал в жилом квартале между домов, в настоящее время выясняется причина крушения. По словам главы минобороны Турции Хулуси Акара, пилоты сделали все возможное, чтобы отвести машину от людей.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства и возможные причины крушения воздушного судна.