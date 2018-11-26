Тимошенко озвучила стратегию борьбы с Россией после вторжения украинских судов

Юлия Тимошенко обнародовала стратегию противодействия России, которую она обвинила в «агрессии» в Азовском море. Заявления руководителя партии «Батькивщина» приведены в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Тимошенко полагает, что властям Украины необходимо по официальным каналам проинформировать международное сообщество и коллективные органы безопасности о фактах «агрессии». Также, по словам политика, Киеву следует отправить сообщения странам, которые гарантируют выполнение Будапештского меморандума.

Еще один пункт плана Юлии Тимошенко предусматривает оповещение украинских граждан о сложившейся ситуации. Согласно точке зрения лидера «Батькивщины», это поможет сплотить население против РФ, пишет сетевое издание «Русская весна».

Накануне группа судов под флагом Украины вторглась в территориальные воды РФ в районе Крыма. По мнению сбежавшего из соседнего государства журналиста Игоря Гужвы, президент Петр Порошенко собирается воспользоваться данной провокацией, чтобы осуществить переворот.