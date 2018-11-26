Порошенко договорился со Столтенбергом о срочном созыве комиссии Украина-НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина – НАТО.

Согласно последней информации, данная договоренность была достигнута в рамках телефонного разговора политиков, который состоялся сегодня утром. Данные о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина – НАТО предоставил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко на страничке в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 дней, однако его еще должна утвердить Рада. Подобные меры было решено принять после того, как российская сторона задержала три украинских судна, нарушивших границу РФ.