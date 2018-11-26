Журналист раскрыл план госпереворота в Киеве после провокации в Азовском море

Провокация, осуществленная украинскими моряками на Азове, будет использована президентом страны Петром Порошенко в целях организации государственного переворота. С таким заявлением выступил журналист Игорь Гужва, уехавший из соседней страны из-за преследований на политической почве.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Гужвы, Порошенко и его команда решили пойти на «авантюру», которая предусматривает перенос президентских выборов в связи с военным положением. Голосование должно состояться в марте следующего года, глава государства намерен передвинуть дату на осень. Кроме того, целью Порошенко является зачистка информационного и политического пространства, подчинение крупного бизнеса, процитировала журналиста «Русская весна».

Игорь Гужва подчеркнул, что речь идет о попытке госпереворота. Из слов представителя СМИ следует, что на реализацию данного сценария Петра Порошенко толкнуло осознание неизбежности своего поражения на выборах.