Стало известно о состоянии задержанных украинских моряков

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предоставила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой информацию о состоянии украинских моряков, задержанных накануне ФСБ РФ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала в своем фейсбуке, что моряков ВМС Украины, задержанных накануне пограничниками ФСБ РФ при попытке пройти Керченский пролив без уведомления, доставили в порт Керчи и сейчас допрашивают в погрануправлении ФСБ.

Трое украинских моряков, получивших ранения в ходе силового взаимодействия, сейчас находятся в керченской больнице имени Пирогова. Им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет, сообщила уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова со ссылкой на свою российскую коллегу Татьяну Москалькову, которая позже подтвердила достоверность опубликованной информации, передает РБК.