Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал "западных спонсоров угомонить Киев". Соответствующее заявление дипломат сделал в понедельник в связи с инцидентом в Керченском проливе.

По словам Лаврова, Москва рекомендует успокоить всех, кто в настоящий момент пытается заработать политические очки на "военной истерии", передает РИА "Новости".

Напомним, ранее три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, а также не реагировали на требования остановиться. Вышеуказанные суда были задержаны.