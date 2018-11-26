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Москва призывает "западных спонсоров угомонить Киев"
26 ноября 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал "западных спонсоров угомонить Киев". Соответствующее заявление дипломат сделал в понедельник в связи с инцидентом в Керченском проливе.
По словам Лаврова, Москва рекомендует успокоить всех, кто в настоящий момент пытается заработать политические очки на "военной истерии", передает РИА "Новости".
Напомним, ранее три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, а также не реагировали на требования остановиться. Вышеуказанные суда были задержаны.
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