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К чему приведет война телекоммуникаций между США и КНР

26 ноября 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

К чему приведет война телекоммуникаций между США и КНР
Фото: pixabay.com

Вашингтон настоятельно рекомендовал своим союзникам отказаться от приобретения китайского телекоммуникационного оборудования, взамен пообещав профинансировать поставки аналогичного американского.

Получил практическое подтверждение давний постулат цифровой экономики, да недавнего времени остававшийся теоретическим. Он гласит, что государство, использующее импортное телекоммуникационное оборудование для своей интернет-инфраструктуры, попадает под влияние страны-экспортера и начинает транслировать его политическую модель.

Применили теорию к практике американские чиновники, выступившие с настоятельными рекомендациями к своим союзникам из Германии, Италии и Японии отказаться от приобретения телекоммуникационного оборудования, произведенного в Китае.

Взамен представители США прозрачно намекнули на готовность Вашингтона профинансировать поставки союзникам аналогичного оборудования американского производства.

Эта ситуация безусловно сигнализирует о том, что поставки телекоммуникационного оборудования приобрели то же значение, какое в ХХ веке имели поставки вооружений в развивающиеся страны. А еще, конечно же, о том, что торговая война между США и КНР набирает обороты и в ближайший год разрядки этого конфликта не предвидится, высказывает мнение Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».

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