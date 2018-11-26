В МИД заявили, что Россию уже давно не волнует вопрос санкций

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россию уже давно не волнует вопрос санкций. Так в понедельник прокомментировал новость о возможном вводе очередных ограничений глава МИД Сергей Лавров.

Ранее сегодня стало известно, что санкции в отношении РФ могут быть введены из-за инцидента в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вследствие чего были задержаны.

Сергей Лавров подчеркнул, что любые ограничения – это плохо, однако Москву уже давно не беспокоит вопрос санкций, передает РИА "Новости".

Напомним, еще в октябре Европарламент одобрил резолюцию, в которой содержится призыв к властям ЕС об усилении ограничений против РФ, если в Азовском море произойдет "эскалация обстановки".