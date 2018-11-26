Лавров оценил ситуацию в Керченском проливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 ноября, оценил ситуацию в Керченском проливе. По словам главы внешнеполитического ведомства, это была "однозначная провокация".

По мнению Сергея Лаврова, украинская сторона нарушила основные положения международного права, причем не только морского, но и общего. В частности, Киев проигнорировал устав Организации Объединенных Наций, а также конвенцию морского права 1982 года, передает слова руководителя МИД РФ РИА "Новости".

Министр заявил, что Украина не пожелала выполнять предписания, которые требуют от всех государств уважать суверенитет других стран.