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Лавров оценил ситуацию в Керченском проливе
26 ноября 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 ноября, оценил ситуацию в Керченском проливе. По словам главы внешнеполитического ведомства, это была "однозначная провокация".
По мнению Сергея Лаврова, украинская сторона нарушила основные положения международного права, причем не только морского, но и общего. В частности, Киев проигнорировал устав Организации Объединенных Наций, а также конвенцию морского права 1982 года, передает слова руководителя МИД РФ РИА "Новости".
Министр заявил, что Украина не пожелала выполнять предписания, которые требуют от всех государств уважать суверенитет других стран.
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