Временного поверенного в делах Украины сегодня вызовут в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сегодня, 26 ноября, в связи с ситуацией в Азовском море в ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенных в делах Украины. Речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее», - заявила Мария Захарова.

Накануне, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ в Черном море и были задержаны, после чего президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором было принято решение о введении в стране военного положения, сообщает RT.