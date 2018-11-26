Москва требует, чтобы Киев обеспечил безопасность посольства РФ

Российские власти требуют, чтобы Киев обеспечил безопасность посольства РФ в городе. Соответствующее заявление в понедельник, 26 ноября, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что киевское руководство должно как можно скорее принять меры по обеспечению безопасности дипмиссии, чтобы не возникли тяжелые последствия, передает телеканал "Россия 24".

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что неподалеку от посольства России в Киеве сгорела машина с российскими дипломатическими номерами. У здания до этого проходили акции протеста в связи с ситуацией, которая сложилась в Азовском море.