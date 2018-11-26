Рябков: у России нет ракет, которые противоречили бы договору о РСМД

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не располагает снарядами, которые противоречили бы договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В рамках брифинга дипломат заметил, что США долгое время безосновательно обвиняли Россию в нарушении данного соглашения. Вашингтон утверждал, что Москва проводила испытания ракет, которые не подпадали под действие ДРСМД, передает РИА "Новости". При этом не приводилось никаких доказательств.

Рябков подчеркнул, что долгое время американская сторона побуждала РФ признаться в нарушении, которого страна не совершала, однако Москва заявляла и по-прежнему заявляет, что не намерена "гадать на кофейной гуще".