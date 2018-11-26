Ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

Сегодня стало известно, что в Риме в возрасте 78 лет скончался итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи. Его достижения в мировой киноиндустрии дважды отмечены премией «Оскар».

Фильмы Бертолуччи «Конформист», «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда» имели триумфальный успех. Режиссер известен тем, что в своих картинах тонко переплетал интимно-личное с социальным, обыгрывая обращение к табуированным в обществе темам.

Бернардо Бертолуччи работал в том числе и за пределами Италии. Многие свои картины он снял в сотрудничестве с гениальным итальянским оператором Витторио Стораро, сообщает RT.