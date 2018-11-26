СМИ: военный самолет США направляется к побережью Крыма

В СМИ появилась информация о том, что в воздушное пространство над Черным морем вошел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V. Воздушное судно вылетело с авиабазы Суда бей на Крите.

Согласно последней информации, в 8.50 по московскому времени самолет с позывным BASTE41 поднялся в воздух и направился к Черному морю.

Как сообщает в понедельник РИА "Новости", ссылаясь на источники в украинских средствах массовой информации, к 9.30 по московскому времени американский самолет радиоэлектронной разведки находился в пространстве Болгарии и двигался в сторону Республики Крым.