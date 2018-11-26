Австралийский английский – есть нюансы

Так как Австралия еще относительно недавно была колонией Англии, то и много чего осталось в ней английского. Левостороннее движение, например, или вот государственный язык здесь – английский. Правда, со временем, он немного изменился, так как жители континента очень любят сокращать слова, да еще и прибавлять к ним суффикс «-ie».

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Так появились: «footie» (футбол), «doco» (документация), «G`day» (хорошего дня). И именно Австралии мы обязаны столь популярным сегодня в мире словом «selfie», которое впервые было употреблено на форуме ABC Online. Сам принцип «сними себя сам» не нов, и самая первая фотография датируется 1839 годом, но вот модное ныне словечко миру «подбросили» именно австралийцы.