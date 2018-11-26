Зачем австралийцам длинные заборы?

Для начала, надо сказать, что в Австралии не один, а целых два очень длинных по протяженности забора. Длинных, это значит реально длинных - 5 614 км и 1 833 км соответственно. Оба были построены в конце девятнадцатого, начало двадцатого века, правда, в разных частях континента – один на юго-востоке, а другой на западе.

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Первый защищал стада овец от диких собак динго, наносивших урон поголовью, и попутно нес вторую функцию - охранял от кроликов, бешено размножавшихся на континенте, где у них не было естественных врагов.

Длина второго, носящего название «Забор №1 для защиты от кроликов», после объединения трех уровней, теперь уже 3 256 километров.

Для поддержания такого сооружения созданы специальные патрули, которые в начале века на верблюдах, а теперь уже на внедорожниках осуществляют контроль за целостностью ограждения.