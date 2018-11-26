Петр Порошенко обратился с требованием к властям РФ

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, обратился к российским властям с требованием. Согласно последней информации, данный текст уже размещен на официальном сайте главы страны.

Порошенко требует от руководства Российской Федерации немедленно освободить украинских военных, которые были задержаны. Политик подчеркнул, что это является грубым нарушением международного права, а судьба военнослужащих пока неизвестна,

Как уточняется в обращении, Киев призывает как можно скорее передать украинской стороне моряков вместе с судами. Это станет первым шагом по деэскалации ситуации в акватории Азовского моря. Петр Порошенко заметил, что ждет от Москвы ответа на свои требования.