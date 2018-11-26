Опубликованы кадры, как пограничники РФ протаранили украинский катер

Пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму опубликовала фрагмент силового взаимодействия с кораблями ВМС Украины и прокомментировала провокационные действия украинской стороны.

«Применение оружия и последующее задержание украинских военных кораблей стало ответной мерой на незаконные действия украинских военнослужащих», - отметил представитель Погрануправления ФСБ РФ по Крыму Антон Лозовой.

В опубликованном российскими пограничниками фрагменте снят как раз момент «выдавливания» одного из трех украинских кораблей, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ.

Ранее в ФСБ заявили, что украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ с целью создания конфликтной ситуации. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ, сообщает ИА «Крыминформ».