Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в понедельник заявил, что инцидент с украинскими военными кораблями в районе Керченского пролива является "пиратско-пиаровской" акцией.

Сенатор заявил, что власти Украины намерены выжать максимум из сложившейся ситуации. Константин Косачев написал на своей страничке в социальной сети Facebook, что в настоящий момент существуют лишь два главных сценария развития событий.

Во-первых, Верховная рада способна утвердить инициативу о введении военного положения на 60 суток, после чего остановится вся предвыборная кампания, а протестные акции граждан против текущего руководства будут запрещены. Во-вторых, военное положение может быть отменено после того, как с этой ситуации будут сняты все "пиар-сливки".