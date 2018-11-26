Совет Федерации не исключает, что Киев готовится к отмене президентских выборов

В Совете Федерации не исключают, что Киев в настоящий момент активно готовится к отмене президентских выборов, которые действующий украинский лидер Петр Порошенко, скорее всего, проиграет.

Сенатор Олег Морозов подчеркнул, что именно этим можно объяснить различные провокации в морском пространстве, решение о введении военного положения, поджог автомобиля с российскими дипломатическими номерами. Политик считает, что Киев при помощи подобных действий накалит обстановку до предела.

Морозов, однако, предупредил, что военное положение разворачивается одинаково хорошо в обе стороны. Он считает, что для режима Петра Порошенко такие условия являются довольно опасными, передает РИА "Новости".