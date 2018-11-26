В 2058 году Антарктида превратится в самую горячую точку на планете

Антарктида, богатая нефтью и редкоземельными металлами, а также массой других разведанных и ещё неразведанных ископаемых, имеющая выгодное географическое положение, становится предметом вожделения крупных мировых государств.



Китай заявил о намерении развернуть в Антарктиде крупную авиабазу-хаб якобы для развития туризма. Истинную причину аналитики усматривают в полезных ископаемых и военных аэродромах. Интенсивное развитие нескольких своих научных баз на снежном континенте Китай начал в 2015 году с момента покупки у американцев самолета Basler BT 67, способного работать в высоких широтах. Если раньше Китаю было необходимо 15-20 суток, чтобы добраться до антарктических баз на единственном ледоколе, то сегодня всего 20 самолёточасов.



Военные аналитики считают, что Китай вцепится в возможность ухватить как можно больше на северном континенте, однако не будет предпринимать активных действий до 2058 года - года истечения заключенного в 1959 году международного соглашения о статусе Антарктиды. Несомненно, свои интересы на континенте есть у России и США, поэтому в назначенный срок самый спокойный и холодный сейчас континент может превратиться в горячую точку. А пока стороны тихо готовятся к освоению нетронутых богатств.



