В Керченском проливе возобновили движение гражданских судов

Стало известно, что движение гражданских судов под арками Крымского моста в Керчь-Еникальском канале возобновлено. Ранее оно было заблокировано в связи с провокационными действиями кораблей ВМС Украины.

«Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу в Керченском проливе возобновлено с трех часов утра. Сначала провели тех, кто без лоцмана, а с восьми часов утра начали формировать караван», - сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Ранее движение под арками Крымского моста было заблокировано сухогрузом в связи с провокационными действиями кораблей ВМС Украины, пытавшихся подойти к Крымскому мосту без уведомления погранслужбы РФ. В результате незаконного вторжения в территориальные воды РФ три корабля ВМС Украины были задержаны пограничниками ФСБ РФ и доставлены в порт Керчи, сообщает ИА «Крыминформ».