Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в понедельник высказался о решении СНБО ввести военное положение на Украине. По мнению политика, подобный шаг является "примитивным".





Шерин заявил, что нарушать избирательный процесс перед выборами президента – это довольно "примитивная схема", поскольку военное положение накладывает ряд ограничений. Они будут на руку лишь президенту страны Петру Порошенко, поскольку в этом случае другие кандидаты на пост главы Украины не смогут нормально заниматься агитацией.В беседе с RT политик заметил, что не следует ожидать честных демократических выборов на украинской территории. Кроме того, Александр Шерин подчеркнул, что поводом для введения военного положения стали "три ржавые консервные банки".