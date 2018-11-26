Армия ЛНР обнародовала подробности гибели в Донбассе командира разведчиков ВСУ

В Донбассе погиб начальник разведки одного из батальонов 10-й бригады Вооруженных сил Украины. Информацию о данном происшествии журналистам предоставили в Народной милиции непризнанной ЛНР.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении защитников республики, инцидент произошел в минувшую среду. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения майор Виталий Кузнецов дал подчиненным приказ выдвигаться в сторону позиций, которые занимают бойцы ополчения. Разведчики отказались выполнять распоряжение своего командира, в ходе вспыхнувшей потасовки майор был убит, пишет интернет-издание «Русская весна».

Ранее сообщалось, что армия ЛНР обнародовала информацию, согласно которой командование противника вывозит из зоны конфликта на востоке Украины взрывчатку и боеприпасы для последующей перепродажи западным странам.