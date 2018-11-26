Трамп: Европе придется заплатить за свою военную защиту

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье заявил, что европейским странам придется заплатить за ту защиту, которую Соединенные Штаты Америки оказывают им при помощи Североатлантического альянса.

По словам политика, Европа должна будет выплатить долю за военную защиту. Трамп напомнил, что Евросоюз в течение долгих лет использовал США в торговле, а теперь он не оправдывает взятых на себя военных обязательств, передает в понедельник портал "Свободная пресса".

"Это должно вскоре измениться!" — заключил президент Штатов. Пока не сообщается, как именно США планируют воздействовать на Европу для достижения данной цели.