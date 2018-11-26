ВС Украины приведены в полную боевую готовность

Части и соединения Вооруженных сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности согласно распоряжению главы Генерального штаба. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в полную боевую готовность», - говорится в сообщении пресс-службы украинского оборонного ведомства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, на котором было принято решение ввести в стране военное положение сроком на 60 дней. Ожидается, что сегодня украинский парламент утвердит это решение, сообщает RT.