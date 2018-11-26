Стали известны возможные цели обострения Киевом противостояния с РФ на Азове

Названы возможные цели воскресной антироссийской провокации, осуществленной украинскими моряками в Азовском море. По данному вопросу высказались эксперты, которых процитировали отечественные СМИ.

Политолог Ростислав Ищенко выразил уверенность в том, что три украинских корабля пересекли границу РФ в районе Крыма по приказу президента Петра Порошенко, сообщает Пятый канал. Согласно точке зрения Ищенко, обострение противостояния на Азове даст Порошенко повод отменить выборы главы государства, на которых у него мало шансов на победу. Кроме того, радикализация ситуации позволит Киеву добиться интернационализации конфликта вокруг моря.

Военный эксперт Владислав Шурыгин тоже считает, что провокации необходимы Украине для привлечения к противостоянию в акватории других государств. Кроме того, осуществляя враждебные действия на Азове, Киев рассчитывает на введение против РФ новых западных санкций, заявил аналитик.