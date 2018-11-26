США подготовят украинские СМИ к выборам

Посольство США в Киеве объявило среди СМИ Украины конкурс с призовым фондом 200 000 долларов. Теперь освещать предстоящие выборы украинская пресса будет под присмотром американских дипломатов.

«На рассмотрение принимаются проекты, связанные с подготовкой журналистов в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, проверка фактов, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов и так далее», - сообщается в описании этого гранта.

Особое внимание американские дипломаты планируют уделить украинским регионам, «восприимчивым к дезинформации». Кроме того, освещать работу избирательной комиссии, сообщать о возможных нарушениях и проводить диспуты с участием кандидатов участники конкурса будут под контролем американского дипломатического ведомства, сообщает RT.