Госдума: Киев намеренно дестабилизирует ситуацию в Черном море

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в понедельник заявил, что украинские власти намеренно дестабилизируют ситуацию в акватории Черного моря, используя "подневольных военнослужащих".

По словам политика, президенту Украины Петру Порошенко в данном случае следовало самому руководить проходом украинских военных судов – это был бы настоящий мужской поступок. Шеремет, однако, констатировал, что Киев привык использовать в качестве разменной монеты для достижения "политических грязных целей" военных. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова депутата, Украина сознательно создает опасные провокационные ситуации в Черном море.

Напомним, ранее стало известно, что три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, игнорировали требования остановиться, совершали опасное маневрирование, вследствие чего были задержаны.