Глава МИД Канады обвинила РФ в агрессии против Украины

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обвинила Россию в агрессии против Украины и призвала вернуть нарушившие российскую границу и задержанные ФСБ РФ корабли украинской стороне.

Глава канадского внешнеполитического ведомства потребовала от России вернуть Украине корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», ранее задержанные погранслужбой ФСБ РФ в связи с незаконным вторжением в российские территориальные воды Черного моря.

Из заявления канадского министра иностранных дел следует, что Канада осуждает меры, предпринятые Российской Федерацией в целях обеспечения безопасности в пределах своей государственной границы в связи с провокацией со стороны Украины в Керченском проливе. Фриланд также потребовала от России восстановить свободное судоходство.

Ранее стало известно, что задержанные погранслужбой ФСБ РФ украинские корабли, нарушившие государственную границу России, планируется доставить в Керченский порт, сообщает ФБА «Экономика сегодня».