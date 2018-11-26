//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- На «Детском Евровидении-2018» победила 13-летняя полячка
- Орбакайте рассказала, в честь кого ее назвала Пугачева
- Панайотов уже два года как женился
- Наталья Орейро приехала в Балашиху
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В США оценили новое российское оружие для уничтожения подводных лодок
26 ноября 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
В США оценили новейшее российское оружие для уничтожения субмарин. Согласно последней информации, речь идет о противолодочных системах "Пакет", название которых американцы перевели как "Набор".
Журналисты отметили, что все составляющие данной системы созданы таким образом, чтобы их можно было совершенствовать, но при этом не менять полностью комплекс. В издании National Interest подчеркнули, что в "Пакет" включена пусковая установка с противолодочной и противоторпедной защитой, оснащенная тепловыми головками самонаведения, а также гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей.
По словам авторов материала, возможности данной системы являются уникальными – в мире не существует аналогов, способных совмещать противолодочную и противоторпедную защиту. В журнале уточняется, что "Пакеты" якобы уже установлены на пяти российских кораблях "Стерегущий". Не исключено, что в будущем РФ начнет экспортировать данный комплекс.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Керченский пролив закрыт для гражданских судов в целях безопасности
//Общество
//Новости МирТесен
//В мире
Пользователи Сети посмеялись над британским генералом, сравнившим Россию с ИГ
//Криминал
Заслуженная артистка Дагестана получила огнестрельное ранение в Махачкале
//В мире
Госдума: Киев намеренно дестабилизирует ситуацию в Черном море
//Новости партнеров
//Общество
Беспилотные автомобили люди будут использовать как «кабинки любви»
//В мире
В США оценили новое российское оружие для уничтожения подводных лодок
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве
//Общество
В контактном зоопарке города Шахты обезьянку заморили голодом
//В мире
Украинские силовики ночью начали массированный обстрел жилых районов ДНР
//В мире
ВМС Украины официально объявили о потере кораблей в результате штурма
//Спорт
«Зенит» одерживает убедительную победу над «Ростовом» со счетом 2:0
//Культура
Директор театра имени Вахтангова сообщил о самочувствии Этуша
//Общество
Жители Москвы жалуются на сбои в работе интернета от провайдера МГТС
//Общество
Эксперт объяснил результаты исследования материальных запросов россиян
Кудрин: "Роскосмос" поставил рекорд по масштабам финнарушений
//Общество
//Спорт
//Спорт
//В мире
Владельцы машин с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши
//Политика
Американские СМИ проигнорировали вторжение кораблей ВМСУ на территорию России
//Политика
На фото из прошлого века обнаружили космическую станцию пришельцев
//Армия
ВКС России уничтожили террористов, атаковавших Алеппо хлором