В США оценили новое российское оружие для уничтожения подводных лодок

В США оценили новейшее российское оружие для уничтожения субмарин. Согласно последней информации, речь идет о противолодочных системах "Пакет", название которых американцы перевели как "Набор".

Журналисты отметили, что все составляющие данной системы созданы таким образом, чтобы их можно было совершенствовать, но при этом не менять полностью комплекс. В издании National Interest подчеркнули, что в "Пакет" включена пусковая установка с противолодочной и противоторпедной защитой, оснащенная тепловыми головками самонаведения, а также гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей.

По словам авторов материала, возможности данной системы являются уникальными – в мире не существует аналогов, способных совмещать противолодочную и противоторпедную защиту. В журнале уточняется, что "Пакеты" якобы уже установлены на пяти российских кораблях "Стерегущий". Не исключено, что в будущем РФ начнет экспортировать данный комплекс.