Нарушившие границу РФ украинские корабли задержаны ФСБ

Нарушившие границу России украинские корабли задержаны с применением оружия, пострадавшим при задержании украинским морякам оказана медицинская помощь, сообщила Федеральная служба безопасности.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На законные требования погранслужбы ФСБ РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. Все три судна ВМС Украины задержаны в территориальных водах РФ в Черном море», - официально сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве также отметили, что разрешение на проход через Керченский пролив согласно морскому праву носит уведомительный характер, и украинской стороне об этом известно, сообщает «КП».