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Сегодня утром Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО

26 ноября 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня утром Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО
фото: globallookpress.com

Украинский лидер Петр Порошенко утром в понедельник, 26 ноября, намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудят целый ряд важнейших вопросов.

Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве

Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве

Согласно последней информации, Порошенко и Столтенберг, в частности, поделятся мнениями о ситуации в Азовском море, а также о планах Киева ввести военное положение в стране, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее СНБО Украины принял вышеуказанное решение. Предполагается, что военное положение на украинской территории будет действовать в течение шестидесяти суток. Отметим, однако, что соответствующую инициативу должна утвердить Верховная Рада.

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Нарушившие границу РФ украинские корабли задержаны ФСБ

Нарушившие границу РФ украинские корабли задержаны ФСБ

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Сегодня утром Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО

Сегодня утром Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко утром в понедельник, 26 ноября, намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудят целый ряд важнейших вопросов.

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Орбакайте рассказала, в честь кого ее назвала Пугачева

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Владельцы машин с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши

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Татьяна Тарасова заступилась за "затравленную" Евгению Медведеву

Татьяна Тарасова заступилась за "затравленную" Евгению Медведеву

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