Сегодня утром Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО
26 ноября 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко утром в понедельник, 26 ноября, намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудят целый ряд важнейших вопросов.
Согласно последней информации, Порошенко и Столтенберг, в частности, поделятся мнениями о ситуации в Азовском море, а также о планах Киева ввести военное положение в стране, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, ранее СНБО Украины принял вышеуказанное решение. Предполагается, что военное положение на украинской территории будет действовать в течение шестидесяти суток. Отметим, однако, что соответствующую инициативу должна утвердить Верховная Рада.