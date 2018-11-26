Сегодня утром Порошенко проведет переговоры с генсеком НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко утром в понедельник, 26 ноября, намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики обсудят целый ряд важнейших вопросов.

Согласно последней информации, Порошенко и Столтенберг, в частности, поделятся мнениями о ситуации в Азовском море, а также о планах Киева ввести военное положение в стране, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее СНБО Украины принял вышеуказанное решение. Предполагается, что военное положение на украинской территории будет действовать в течение шестидесяти суток. Отметим, однако, что соответствующую инициативу должна утвердить Верховная Рада.