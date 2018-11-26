Украинские силовики ночью начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские силовики поздно вечером в воскресенье, 25 ноября, начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Обстрел ДНР ведется различными видами вооружений, в том числе тяжелой артиллерией, - передает РИА Новости. ВМС Украины официально объявили о потере кораблей в результате штурма

Согласно информации корреспондента РИА Новости, обстрел начался за час до полуночи по московскому времени.

О пострадавших и разрушениях данных пока нет.

Ранее в воскресенье "Донецкое агентство новостей" информировало об обстреле украинскими военными из гранатометов по району Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Это случилось около 19 часов. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины Руслан Якубов сообщил, что сотрудники станции успели спрятатья от огня.