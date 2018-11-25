Порошенко экстренно собрал военный кабинет

Экстренное заседание представителей военного командования объявлено в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«В связи с чрезвычайной ситуации на Азове президент созвал военный кабинет», — сообщил Цеголко на своей фейсбук-странице. Заявление пресс-секретаря Порошенко процитировало на своем интернет-представительстве штаб ВМСУ.

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