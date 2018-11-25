Глава украинского государства заявил о скорых «исторических изменениях» в украинском духовном пространстве. По словам Петра Порошенко, после создания независимой церкви «осуществится мечта, которой тысяча лет».

Как написал президент Украины в Twitter, исполнится «мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой крещением Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим».

Порошенко отметил, что создание самостоятельной церкви является «гарантией духовной свободы» Украины.

Ранее сообщалось, что Объединительный церковный съезд, на котором должна пройти процедура создания новой украинской православной церкви, независимой от Московского патриархата, снова перенесен, теперь на декабрь.