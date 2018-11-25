Почему полиция Индии не смогла забрать тело убитого миссионера у дикарей

Индийские полицейские провели безуспешную попытку забрать тело убитого несколькими днями ранее дикарями-сентильцами на Андаманских островах американского миссионера. Их напугала группа туземцев с луками.

Туземцы убили гражданина США, который пытался обратить их в христианство, при этом не являясь профессиональным священнослужителем. Всего на Андаманах обитают 9 островных племен, сентинельцы - самые закрытые от мира, их всего 150 - 40 человек. Посещать поселения этого народа без специального разрешения запрещает закон.

Аборигены убили мужчину стрелами, после чего закопали его тело в прибрежном песке.

Теперь полиция проводит консультации с профессиональными антропологами, чтобы узнать особенности похоронного ритуала островитян. Вероятно, полицейским придется полностью раздеться и потанцевать на песке, чтобы им отдали тело убитого, сообщает ТАСС.