Нардеп Геращенко призвал Терезу Мэй отказать в британской визе Ивану Охлобыстину

Депутат Верховной рады Украины, советник главы украинского МВД Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что обратился к британскому премьеру Терезе Мэй с требованием отказать известному российскому актеру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.

Нардеп узнал о том, что Иван Охлобыстин — в числе приглашенных на кинофестиваль "Дни российского кино в Великобритании". Кинофорум пройдет 27 ноября в Лондоне.

Вероятно, Геращенко вспомнил о "черном списке" Министерства культуры Украины, в котором есть Иван Охлобыстин, и потребовал от премьер-министра Великобритании не пускать его в Лондон, не открывать ему британскую визу, - сообщает РИА Новости.

"Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина", — написал Геращенко в Facebook.

Напомним, украинские власти считают, что "создают угрозу национальной безопасности" страны: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова, Никита Михалков.