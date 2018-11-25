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Нардеп Геращенко призвал Терезу Мэй отказать в британской визе Ивану Охлобыстину
25 ноября 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины, советник главы украинского МВД Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что обратился к британскому премьеру Терезе Мэй с требованием отказать известному российскому актеру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.
Нардеп узнал о том, что Иван Охлобыстин — в числе приглашенных на кинофестиваль "Дни российского кино в Великобритании". Кинофорум пройдет 27 ноября в Лондоне.
Вероятно, Геращенко вспомнил о "черном списке" Министерства культуры Украины, в котором есть Иван Охлобыстин, и потребовал от премьер-министра Великобритании не пускать его в Лондон, не открывать ему британскую визу, - сообщает РИА Новости.
"Я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобеса Ивана Охлобыстина", — написал Геращенко в Facebook.
Напомним, украинские власти считают, что "создают угрозу национальной безопасности" страны: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова, Никита Михалков.
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