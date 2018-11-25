Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Европа нуждается в реформировании". Поводом для такого вывода главы Пятой республики стал выход Великобритании из Европейского союза.

Сегодня, 25 ноября, в Брюсселе состоится внеочередной саммит. Лидеры 27 стран ЕС рассмотрят проект договора о Brexit.

По словам французского президента, выход Великобритании из ЕС показал необходимость глубокого реформирования ЕС, - сообщает РИА Новости. "Этот саммит является важным этапом. Мы должны вынести из него выводы", - заявил Макрон. "Это показывает, что у нашего ЕС есть доля хрупкости, и что, очевидно, всегда есть что улучшить... ЕС должен быть глубоко реформирован для наших граждан", — заявил французский лидер.

Как отметил Макрон, необходимо обсудить и будущие отношения с Британией. Он уверен, что "Британия продолжит играть важную роль, которая также может эволюционировать".