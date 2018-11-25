Европарламент поддержал соглашение по Brexit

Глава Европарламента Антонио Таяни сегодня перед началом саммита Евросовета в Брюсселе сообщил, что в ЕП есть большинство по поводу соглашения с Великобританией по Brexit. По его словам, голосование будет сразу в начале будущего года, в январе, максимум в феврале.

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Глава Евросовета Дональд Туск порекомендовал саммиту Европейского союза одобрить сделку по Brexit.

Встреча 27 лидеров стран Евросовета, посвященная выходу Великобритании из ЕС, проходит сегодня, 25 ноября.

Накануне на сайте Евросовета было опубликовано письмо Туска. По мнению Туска, представителям ЕС удалось снизить риски и потери, связанные с Brexit.

По словам Туска, политическая декларация между Великобританией и Евросоюзом определяет направление будущих отношений сторон. Теперь должна состояться встреча с британским премьеом Терезой Мэй "для совместного обдумывания следующих шагов".