В США в «черную пятницу» полиция в ТЦ по ошибке застрелила покупателя

Сотрудники правоохранительных органов накануне по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника стрельбы в торговом центре в городе Гувер американского штата Алабама.

В местном ТЦ во время традиционных распродаж под названием "черная пятница" неизвестный открыл стрельбу. Ранения получили двое подростков в возрасте 12 и 18 лет. Прибывшие на место полицейские открыли ответный огонь.

В итоге, "пытаясь нейтрализовать зачинщика беспорядков", полиция по ошибке застрелила покупателя, о чем впоследствии заявили в правоохранительных органах. Об этом говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Как оказалось, настоящий виновник стрельбы в торговом центре по-прежнему находится на свободе. В настоящий момент полицией штата активно ведутся его поиски. Мотивы преступника пока не ясны.