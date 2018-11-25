Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестов во Франции
25 ноября 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил субботние протесты против повышения цен на автомобильное топливо. Об этом глава французского государства написал на своей странице в Twitter.
Он считает постыдными действия манифестантов, которые в ходе акций протеста нападают на полицейских. Потому Макрон выразил благодарность охране правопорядка за их службу.
"Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них", - написал глава государства, добавив, что во Франции нет места насилию.
Напомним, массовые акции протеста во Франции против повышения цен на топливо начались еще 17 ноября. Как ранее сообщали АН, манифестанты в субботу, 24 ноября, даже выстроили баррикады в центре Парижа.
Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 ноября 2018 г.