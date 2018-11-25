Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил субботние протесты против повышения цен на автомобильное топливо. Об этом глава французского государства написал на своей странице в Twitter. В центре Парижа выросли баррикады

Он считает постыдными действия манифестантов, которые в ходе акций протеста нападают на полицейских. Потому Макрон выразил благодарность охране правопорядка за их службу.

"Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них", - написал глава государства, добавив, что во Франции нет места насилию.

Напомним, массовые акции протеста во Франции против повышения цен на топливо начались еще 17 ноября. Как ранее сообщали АН, манифестанты в субботу, 24 ноября, даже выстроили баррикады в центре Парижа.