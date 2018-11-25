Президент США Дональд Трамп может при необходимости закрыть границу с Мексикой

Дональд Трамп не исключил, что США могут закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами. По словам Трампа, после десятилетий нарушений иммиграционных законов Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией.

Американский лидер подчеркнул, что в США впустят только имеющих право на получение статуса беженца, - передет РИА Новости.

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "впускать" (на территорию) США. Все (нелегалы) останутся в Мексике", — пообещал президент.

Предупреждение Трампа появилось из-за ситуации на мексиканской границе, где собрались тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.