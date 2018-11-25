Правитель Дубая оплатил лечение россиянки в больнице ОАЭ

Правитель Дубая оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбовской области Анастасии Поповой, у которой во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) умерла мать.

Об этом сообщили в администрации Тамбовской области. На пляже в Дубае дама почувствовала себя нехорошо. Врачи диагностировали у женщины расслоение аорты. Через несколько дней после экстренной операции у пациентки отказали почки.

После прохождения курса лечения и интенсивной терапии Наталья Попова умерла. Родственники не могли забрать ее тело и выехать сами, не оплатив счета за лечение (около 230 тыс. долларов). Тогда ее дочь обратилась за помощью к губернатору области.

После освещения истории в российской прессе (статья о семье вышла в газете «Московский комсомолец»), новость была опубликована и на арабском языке в СМИ ОАЭ. Узнав о ситуации, правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум принял решение оплатить расходы российской туристки.

Он полностью взял на себя оплату лечения, пребывания в больнице, транспортировке тела женщины на родину, а также авиабилеты и прочие сопутствующие расходы. Губернатор Тамбовской области отправил на имя правителя письмо с благодарностью за отзывчивость.